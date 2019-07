O Deutsche Bank avança com um plano de reestruturação no valor de 7,4 mil milhões de euros. O objetivo é contornar a crise que tem afetado o banco alemão nos últimos anos. Anunciado ontem, o plano prevê a redução de 20% dos postos de trabalho, a redução do banco de investimento e também o abandono do negócio de ações.

“Hoje anunciamos a transformação mais fundamental do Deutsche Bank em décadas”, disse o presidente-executivo, Christian Sewing. “Isso é um recomeço para o Deutsche Bank. Ao redirecionar o banco para os nossos clientes, estamos a voltar às nossas raízes e ao que uma vez nos tornou um dos principais bancos do mundo”, acrescentou o responsável.

Este processo de reestruturação, que terá prejuízos de 2,8 milhões de euros no segundo trimestre, deverá durar até 2022 e, durante este período, serão prejudicados cerca de 18 mil postos de trabalho.

O plano conta ainda com a criação de um ‘banco mau’, para onde vão ser transferidos ativos problemáticos e não estratégicos no valor de 74 mil milhões de euros.

Esta reestruturação surge depois de Garth Ritchie, diretor do Deutsche Bank, ter confirmado a sua saída. Além disso, o Deutsche Bank viu a fusão com o Commerzbank falhar na passada sexta-feira, depois de ambos os bancos concluírem que o negócio era muito arriscado, temendo que os custos da junção superassem os benefícios.

Recorde-se que, na assembleia geral anual de maio, o CEO do banco, Christian Sewing – que assumiu o cargo há pouco mais de um ano – prometeu “acelerar a transformação”, ao concentrar o banco em negócios “lucrativos e em crescimento”. Mas já nessa altura deixou o alerta: “Posso assegurar: estamos preparados para fazer cortes difíceis”.

Investigação Recorde-se que, no mês passado, as autoridades federais norte-americanas iniciaram uma investigação ao Deutsche Bank por suspeitas de falhas no cumprimento das normas de branqueamento de capitais. A noticia, na altura avançada pelo New York Times, dizia que em causa está a forma como a instituição financeira lidou com relatórios de atividade suspeita preparados pelos respetivos funcionários, e que contemplavam transações potencialmente problemáticas, entre as quais algumas ligadas ao genro de Trump e seu conselheiro, Jared Kushner, de acordo com pessoas próximas do banco.

Ações em queda Há vários anos que o Deutsche Bank luta contra o declínio, sem sucesso. As ações da empresa, segundo a BBC, caíram cerca de um quarto em relação ao ano passado. No mês passado, caíram abaixo dos seis euros por ação, mas foram recuperando e, na passada sexta-feira, chegaram a 7,17 euros.