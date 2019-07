16.500 pessoas foram obrigadas a sair das suas casas, na área de Ostend, em Frankfurt, este domingo. A evacuação deve-se ao desativamento de uma bomba da segunda guerra mundial, encontrada no mês passado durante a escavação para a construção de um novo prédio.

As autoridades preveem que o processo decorra entre o 12h e as 18h e acreditam que tudo vá correr como planeado, no entanto salientam que um dos dois detonadores que estão na parte de cima da bomba permanece enterrado e fora de alcance.

Esta não é a primeira vez que uma descoberta da segunda guerra mundial obriga a este tipo de mobilizações. Já em setembro de 2017 foi encontrada outra bomba que obrigou à evacuação de 65 mil pessoas.