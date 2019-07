Recentemente Francis Obikwelu e Cristiano Ronaldo participaram num treino conjunto onde deu para perceber que o internacional português está em grande forma.

Obikwelu falou sobre esse momento e disse que o jogador da Juventus está na sua melhor forma, apesar dos 34 anos de idade.

“Quando ele me chama, vou ter com ele. Trabalhamos a força e explosão no arranque, mas também a resistência”, disse Francis Obikwelu ao jornal italiano Gazzetta dello Sport.

“Em Inglaterra, ele corria nas alas e, inevitavelmente, perdeu energia. Em Espanha ele mudou a abordagem. Eu diria que ele não perdeu, mas ganhou. Os dados dizem que ele nunca foi tão rápido e explosivo como agora”, acrescentou.

Por tudo isto, Obikwelu considera que Ronaldo ainda vai participar em muitos jogos. "Para mim, com a sua mentalidade, ele vai jogar até aos 40 anos. Ronaldo tem o dom da curiosidade, que é quase tão importante quanto o talento, porque ele procura novos métodos de treino. Quem o vê a treinar nunca diria que ele tem quase 35 anos".