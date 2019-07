“Quantos na sala fazem scuba diving, mergulho autónomo?” Umas duas dezenas de pessoas levantam as mãos no auditório da Aula Magna. “E quantos tiveram Jacques-Yves Cousteau como referência?”, pergunta o anfitrião. Levantam-se ainda mais mãos. Dá a palavra a Fabien Cousteau, aquanauta como o avô e um dos membros do clube de exploradores que se reuniu esta semana em Lisboa no Global Exploration Summit, reunião que incluiu astronautas, alpinistas e outros aventureiros extremos e serviu também para comemorar o v Centenário da Circum-Navegação do navegador português Fernão de Magalhães. Ainda há muito por explorar, a começar nos oceanos, defende o neto Cousteau, de 51 anos. Conversou com o i no final da palestra.

Tem memória do seu primeiro mergulho?

Fazia quatro anos. Estávamos em Los Angeles, na Califórnia - mudei de casa 31 vezes entre França e Estados Unidos. A certa altura, o meu pai perguntou o que eu queria comer e eu, como uma boa criança francesa, com um gosto apurado, disse que queria Kentucky Fried Chicken. [risos] Ele lá foi, horrorizado, à procura de um balde daquele frango gorduroso, que eu nunca devida ter comido, devia ter sido um amigo a falar-me disso. Enquanto esteve fora de casa, estávamos na festa e lembro-me de ver um amigo a ler o jornal no fundo da piscina, a fazer scuba. Tínhamos amigos loucos.

Mas o jornal não se desfazia?

Isto foi em 1971, acho que os jornais tinham melhor qualidade. Então ele está lá e eu vou ter com ele lá abaixo para ver como era aquilo, e começámos a partilhar o regulador. Sempre achei fascinante poder ficar no fundo e tive essa sensação pela primeira vez. Uma semana mais tarde, o meu pai deu-me um pequeno tanque e um regulador e fomos fazer mergulho autónomo na ilha de Catalina, perto de Los Angeles.

Sabia nadar desde que idade?

Aí desde os dois anos, à vontade, primeiro com braçadeiras.

Como foi crescer com um avô famoso que inspirou gerações?

Vivi os primeiros 30 anos da minha vida com o meu avô. Os meus avós eram só os meus avós, não tinha ideia que partilhava o meu avô com o mundo até um dia... O meu avô fazia expedições e às vezes íamos com eles, aí desde os sete anos. Sabia o que eles faziam mas, para mim, era só o trabalho deles. Viajarmos era uma forma de estarmos juntos. Não tinha ideia de que era famoso ou porque é que o reconheciam. Até esse dia. Tinha uns nove ou dez anos e lembro-me de estar num restaurante em Nova Iorque, lá no fundo, no escuro, a ter uma daquelas raras refeições em família. E não paravam de vir pessoas à nossa mesa. “Ah, Monsieur Cousteau, vamos tirar uma fotografia”, “um autógrafo”. Foi aí que percebi que estávamos a partilhá-lo com o mundo e fiquei até um bocado ofendido. “É o meu avô, quem são estas pessoas?” Perceber isso deu-me um grande respeito pela sua influência e pela importância da sua mensagem.

Hoje existe uma sensibilização muito maior para a importância de preservar o planeta, uma urgência muito maior também.

Ele foi um pioneiro. Começou a falar de alterações climáticas em 1956, antes de eu nascer.

Como acha que se sentiria hoje?

Sei que, no final da vida, ele gostava de ter tido mais tempo, que estava frustrado com a degradação do planeta e com coisas que ele tinha começado a ver antes de haver, por exemplo, a pesca industrial moderna, com helicópteros, navios enormes. Isto começa no final dos anos 50 e ele começou a mergulhar antes, lembrava-se de como era. Claro que havia pesca, redes, mas nada do que temos hoje. Hoje, basicamente, estamos a delapidar o oceano, estamos a desflorestar o oceano com tecnologia. Já desapareceram 60% dos stocks mundiais de peixe, da biomassa. Em 2050 vamos ter mais plástico no oceano do que biomassa. É de loucos.

Lembra-se de começar a ver plástico no oceano?

Não me lembro de ver plástico em criança, víamos flutuadores, umas garrafas, mas plástico nas praias, à deriva no oceano, acho que só começo a ver nos anos 70, 80, e não era assim. Agora está em todo o lado.

Que imagem o impressionou mais?

Aquela imagem de uma tartaruga marinha com uma palhinha no nariz, que sangra por todo o lado quando a tentam tirar. O vídeo está no YouTube, é de partir o coração. Podemos mudar isto, não podemos esperar mais. Devíamos ter tentado resolver este problema há 20, 30 anos, perdeu-se demasiado tempo.

Deu a entender na sua apresentação que quer criar uma “estação espacial” submarina, um projeto que vai ser anunciado no outono. O que tem em mente?

Temos tanto por descobrir. Só conhecemos 5% do oceano. Poder estar debaixo de água, usar tecnologia para prolongar essa estadia, chegar onde nunca fomos. Hoje temos menos aquanautas que astronautas! Podemos usar robôs, submarinos, chegar aos 95% que não conhecemos. Adorava ir ao espaço, mas sei que nos próximos 20/30 anos temos muito por explorar no oceano e são coisas que estão ao nosso alcance.

Em que áreas é que essa exploração pode trazer mais-valias?

Energia de ondas, a conversão térmica oceânica (usa a diferença de temperaturas entre águas profundas e de superfície para produzir energia)… são fontes de energia renováveis que poderão resolver tantos dos nossos problemas. E são energias constantes, não estão sujeitas a picos como a energia eólica ou a energia solar. Não precisamos de pensar na questão do armazenamento, pode produzir-se energia constantemente. Terão de fazer parte da panóplia de soluções para combater as alterações climáticas. Na bioquímica temos, por exemplo, as esponjas de águas profundas a revelarem cada vez mais propriedades que poderão ser importantes no tratamento do cancro, da malária. Agora, toda esta exploração das potencialidades dos oceanos vai exigir protocolos, políticas internacionais - não queremos outro wild wild West no fundo do oceano que dê cabo de tudo. Mas temos de ir à procura de soluções, replicá-las e, ao mesmo tempo, garantir que vivemos em simbiose com estes ecossistemas e protegemos recursos que são vitais para a nossa sobrevivência.

Falou de uma das lições do seu avô: as pessoas só protegem o que amam, só amam o que conhecem. Continua atual?

Sim, as pessoas protegem o que amam, amam o que percebem e percebem o que lhes é ensinado. A informação e a educação, transmitidas de forma correta e que empodere as pessoas, são a melhor forma de começarmos todos a rumar na mesma direção. Enquanto indivíduos, somos os derradeiros decisores do nosso destino e temos de passar a assumir, por defeito, que cabe a cada um proteger o planeta e garantir que existe um futuro viável para as próximas gerações. As coisas deixaram de estar garantidas.

Acabou por não falar do novo projeto.

Será anunciado no outono. (risos)

Tem um momento no mar a que regressasse?

Todos. Para mim, é sempre o próximo. Não sou de olhar para trás, olho para o futuro.