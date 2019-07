Do conjunto já fixado, fazem parte três placas correspondentes ao PR8 - Trilho do Couto do Souto, localizadas junto ao centro de Inspeções automóveis, na estrada para a Ponte Nova e junto à venda de Vau, mais duas placas do PR4 - Trilho dos Moinhos e Regadios tradicionais, com localização no início do percurso, no centro do lugar de Sequeirós e outra na Estrada Nacional 307.

Na freguesia do Campo do Gerês, foram colocadas duas placas do PR5 - Trilho da Águia do Sarilhão, na viragem à direita após o campo de futebol e de viragem à esquerda na estrada em direcção à barragem para o regresso à aldeia, enquanto no PR7 - Trilho do São Bento, foram também colocadas, até ao momento, duas placas, uma das quais no ponto inicial do trilho, na zona da Carvalha e a outra junto à mercearia da Seara.

Na Vila do Gerês, existem agora mais duas placas correspondentes ao PR3 - Trilho dos Currais, no cruzamento da Pedra Bela e a segunda próxima da entrada do Centro de Educação Ambiental do Vidoeiro e outras duas correspondentes ao PR6 - Trilho dos Miradouros, uma na subida, junto ao Aparthotel Gerês e outra indicadora do Miradouro do Penedo da Freira.