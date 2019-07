Com mais uma medalha de ouro e uma medalha de prata, em Grupo Clássico de Ballet Fairy Doll (ouro) de pontuação máxima de 100 pontos e Suite de La Bayadere (prata), no último dia, foram ao todo oito medalhas de ouro e uma de prata, obtidas à média de uma medalha por dia, por parte da jovem bracarense, com apenas 12 anos de idade.

Segundo Carolina Costa, “é muito bom ver todo o trabalho, dedicação, empenho e paixão reconhecidos numa competição desta dimensão”, agradecendo “a todos os professores do Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez”, sediado em Leiria, “por acreditarem em mim e por me transmitirem valores tão importantes”.

O Município de Braga fará ao final da manhã deste sábado um balanço da edição de 2019 do Dance World Cup, no Altice Forum Braga, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, do Chairman do Dance World Cup, John Grimshaw, e do embaixador do evento internacional em Portugal, Ricardo Costa.