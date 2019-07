Um homem de 33 anos foi detido pela suposta autoria de um incêndio florestal na freguesia de Garvão e Santa Luzia, em Ourique. De acordo com uma nota publicada no site oficial da Polícia Judiciária, na última terça-feira, o indivíduo “munido com um isqueiro, ateou um foco de incêndio, na berma da estrada, prontamente combatido por duas corporações de bombeiros que impediram a propagação e progressão das chamas”.

Os bombeiros intervieram rapidamente e essa ação limitou a área ardida “essencialmente de mato rasteiro e pasto, tendo, contudo, estado em perigo uma vasta zona com montado e eucaliptal". A detenção ocorreu, na tarde da última terça-feira, no âmbito de uma investigação tutelada pelo Ministério Público de Ourique.

O suspeito é trabalhador da construção civil, já tinha antecedentes criminais por um crime contra a liberdade sexual e será presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.