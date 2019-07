O período oficial de transferências da NBA estava aberto há poucos segundos quando Kevin Durant largou a bomba através da rede social Instagram: a partir da próxima época, irá representar os Brooklyn Nets, deixando assim os Golden State Warriors, onde jogou nas últimas três temporadas e pelos quais ganhou dois títulos.

Em causa estará, como não podia deixar de ser, um contrato de muitos milhões de dólares, mesmo tendo em conta a grave lesão (rotura no tendão de Aquiles) sofrida pelo extremo de 30 anos na passada edição da NBA – e que o afasta dos primeiros meses da competição na nova época. Ainda sem números oficiais, até porque a janela aberta no passado domingo é apenas para acordos verbais (os contratos só podem ser assinados a partir deste sábado), fala-se de um acordo na ordem dos 164 milhões de dólares (cerca de 144 milhões de euros) por quatro anos de ligação.

Duas vezes MVP (melhor jogador) das finais, Kevin Durant – cuja camisola envergada nos Warriors (35) será retirada do clube, de acordo com as palavras do seu proprietário, Joe Lacob – era o jogador mais disputado de todos os free agent (atletas sem contrato). Mas havia outros, e porventura o que se lhe seguia era Kyrie Irving... que também irá para Brooklyn. Aos 27 anos, o base que representou os Boston Celtics nas últimas duas temporadas assina por quatro temporadas e um valor na ordem dos 141 milhões de dólares (cerca de 124 milhões de euros).

No início da passada temporada, Irving, campeão pelos Cleveland Cavaliers ao lado de LeBron James em 2016, afirmou até pretender renovar a sua ligação aos Celtics. Com o decorrer da época, contudo, vieram à tona vários problemas de relacionamento entre o base e alguns colegas, originados também pelas críticas que nunca hesitou em fazer publicamente após alguns resultados menos conseguidos. Foi apontado aos New York Knicks (tal como Durant) e ainda aos Los Angeles Lakers, onde voltaria a jogar com LeBron James, mas o futuro acabará por ser nos Nets.

O conjunto de Brooklyn, que tem o rapper Jay-Z entre os acionistas, não se ficou por aqui. Além de Durant e Irving, também o gigante DeAndre Jordan (2,11 metros) se comprometeu com os Nets depois de meia temporada nos New York Knicks, onde jogou por troca com o letão Kristaps Porzingis. O poste de 30 anos assina igualmente por quatro épocas, num acordo que lhe irá render 40 milhões de dólares (cerca de 35 milhões de euros).

Os que saem... e os que ficam Por agora, os Nets são sem dúvida os grandes animadores do mercado, numa demonstração clara de que pretendem enfrentar de peito aberto os Toronto Raptors, surpreendentes campeões da última edição. Mas não os únicos, como se pode verificar pelos números incríveis levantados pelo analista Jeff Siegel, da revista Forbes: as primeiras horas do mercado na NBA movimentaram qualquer coisa como 2,7 mil milhões de euros, entre acertos contratuais e renovações de 60 jogadores.

Para estes valores, além dos muitos negócios com free agents, contribuiu decisivamente a renovação de Damian Lillard com os Portland Trail Blazers – a maior da história da prova. A franquia de Portland aceitou pagar 258 milhões de dólares (cerca de 228 milhões de euros) por mais seis anos de ligação com o base de 28 anos, que se torna assim o jogador mais bem pago da NBA (salário anual de 38 milhões de euros). Números quase pornográficos, mas que encontram justificação no facto de Lillard só ter representado os Blazers na carreira e de na última temporada se ter exibido de forma superlativa, carregando a equipa até à final da Conferência Oeste, onde caiu aos pés dos então bicampeões em título, os Golden State Warriors.

Outro nome que fez correr muita tinta nos últimos meses foi Klay Thompson. Muitos eram os que o indicavam como estando de saída dos Warriors, a exemplo do que aconteceu com Kevin Durant, e até o davam como certo numa das franquias de Los Angeles: Lakers ou Clippers. A verdade é que o base de 29 anos vai ficar em Oakland, como o próprio fez questão de frisar com uma insólita publicação no Instagram: usou um excerto do filme O Lobo de Wall Street onde Jordan Belfort, a personagem interpretada (de forma sublime, refira-se) por Leonardo DiCaprio, anuncia que vai ficar na sua empresa, apesar das questões legais com que se depara, num trecho que se tornou um marco do cinema – e agora também do universo das redes sociais.

Para ficar nos Warriors – o único clube que representou enquanto profissional desde que foi escolhido no draft de 2011 – nos próximos cinco anos, Klay Thompson irá ganhar qualquer coisa como 168 milhões de euros. Décimo sexto jogador com mais cestos de três pontos na história da NBA, Thompson esteve presente nas últimas cinco finais da competição, vencendo três delas (2015, 2017 e 2018). Na última, que os Golden State perderam para os Toronto Raptors, rompeu o ligamento do joelho esquerdo, pelo que deverá passar grande parte da temporada que se avizinha em recuperação.