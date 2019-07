Dois homens indiciados por tráfico de droga foram detidos pela GNR na passada quinta-feira, no Pinhal Novo. O primeiro alerta às autoridades foi dado após a vizinhança ter detetado um odor suspeito, que originou um mandado de busca domiciliária. No âmbito desse procedimento, foi descoberta uma estufa artesanal de canábis.

Para além do material relativo à estufa artesanal, o mandado de busca realizado ao domicílio de um dos detidos permitiu ainda apreender, entre outros bens, cerca de 400 doses de haxixe, 140 doses de liamba, uma planta de canábis e sementes da mesma.

Os homens, de 23 e 29 anos, serão esta sexta-feira presentes a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Setúbal, onde conhecerão as respetivas medidas de coação. Os dois suspeitos já tinham antecedentes criminais relacionados com tráfico de droga.