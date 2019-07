Trivium ft. Toy: a noite em que o heavy metal se juntou à música pop

A banda norte-americana, de heavy metal, subiu ao palco da Altice Arena no âmbito do festival VOA - Heavy Rock Festival. Toy, músico português com uma carreira de mais de 30 anos, juntou-se aos Trivium para interpretar uma versão de "Coração Não Tem Idade"