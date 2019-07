O FC Porto oficializou esta sexta-feira a contratação de Zé Luís. O avançado internacional cabo-verdiano, de 28 anos, deixa o Spartak de Moscovo e assina até 2023, tornando-se a segunda contratação oficial dos dragões, depois do lateral-direito argentino Saravia, e tendo à sua espera a camisola 20.

Zé Luís é um jogador bem conhecido do futebol português, onde chegou em 2009, ainda júnior, para representar o Gil Vicente. Jogou três anos em Barcelos, o último dos quais já por empréstimo do Braga, condição que repetiu em 2013/14 no Videoton, da Hungria. Pelos bracarenses fez duas épocas: 2012/13 e 2014/15, esta sob o comando de Sérgio Conceição, o técnico que agora fez força para o trazer de volta para Portugal.

Pelo conjunto da capital russa, Zé Luís fez 109 jogos, marcando um total de 35 golos (36/14 na última época, a sua melhor no clube). Os valores da transferência não foram divulgados, com a generalidade da imprensa desportiva a apontar para um valor a rondar os dez milhões de euros.

Prestes a ser oficializado está também Shoya Nakajima. O internacional japonês, que se notabilizou em Portugal nas duas últimas épocas ao serviço do Portimonense, chegou ao Porto na manhã desta sexta-feira para cumprir os exames médicos e acertar os detalhes da transferência para o FC Porto - ao que tudo indica, deverá ser cedido pelo Al Duhail, do Catar, onde jogou nos últimos meses, com os dragões a comprar uma parte do passe.

No ano e meio em que representou o conjunto de Portimão, Nakajima somou 47 jogos e 15 golos, destacando-se a ponto de se tornar internacional A pelo Japão. Foi nessa condição, de resto, que marcou presença já este verão na Copa América, contabilizando três jogos e um golo pelos nipónicos. No Al Duhail, orientado por Rui Faria (antigo adjunto de José Mourinho), fez 16 jogos e dois golos e venceu a Taça do Catar.