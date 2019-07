A Altice continua a reforçar o seu investimento em fibra ótica de última geração. A operadora apostou "num investimento inédito na Europa com a infraestruturação das 12 aldeias históricas portuguesas com fibra ótica de última geração, conferindo ainda a potencialidade de residentes, empresas e turistas navegarem em Wi-Fi gratuito até 200 Mb de velocidade".

O projeto foi apresentado esta sexta-feira na aldeia de Castelo Rodrigo e vai abranger cerca de seis mil lares e empresas. No entender do CEO da empresa, esta iniciativa «tem como principal ambição e objetivo, ligar as tecnologias, o futuro, a conectividade das pessoas, àquilo que é a tradição e também aos grandes setores em desenvolvimento destas regiões", acrescentando que "estas 12 Aldeias Histórias são também aldeias que perceberam desde o início a importância das novas tecnologias e o que a sociedade de informação tem para permitir o seu desenvolvimento económico, e com ele, o desenvolvimento social".

Uma medida aplaudida pelo Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira ao considerar que «é muito importante que a Altice se tenha disponibilizado para assegurar a ligação da fibra ótica, num quadro de um projeto muito mais alargado de infraestruturar todo o nosso território, num projeto que é decisivo para o nosso futuro coletivo».

Este investimento está em linha com a estratégia que a Altice Portugal tem vindo a realizar no que diz respeito à expansão e fortalecimento da resiliência de infraestruturas fixas e móveis de nova geração, tendo prevista a cobertura em fibra ótica de última geração de 5,3 milhões de casas portuguesas até 2020, tendo já atingido o marco de 4,6 milhões de lares.

"Esta meta tornará Portugal no primeiro país da Europa com uma cobertura praticamente integral de fibra ótica. Estas iniciativas vêm reforçar uma vez mais, a aposta da Altice Portugal no país, por meio do investimento e da inovação, pretendendo reduzir assimetrias regionais e garantir oportunidades iguais através da democratização do acesso às tecnologias. Assim, a Altice Portugal torna estes territórios mais atrativos e possibilita a captação de novos investimentos, contribuindo positivamente para a dinamização das economias locais", salienta.