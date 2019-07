Aquela cativa(ção) que me tem cativo

O montante das cativações superou, entre 2016 e 2018, o valor total das realizadas pelo Governo anterior ao longo de toda a legislatura.

De certa forma, já todos nos habituámos ao discurso do poder político e ao seu contraponto, isto é, a realidade nua e crua.

Acreditamos que a nossa economia está melhor. É, aliás, a grande bandeira deste Governo: crescimento acima da média europeia, descida do peso da dívida pública, desemprego com mínimos históricos e o défice orçamental mais baixo da democracia.

Mas sabemos também que os principais serviços que o Estado presta aos cidadãos estão cada vez piores.

Como explicar então esta aparente contradição?

Pois bem, ela resume-se a um termo: cativações.

As cativações são uma prática utilizada pelos Governos para garantirem bons resultados orçamentais. Retêm verbas inscritas na coluna das despesas, diminuindo, desta forma, o investimento previsto para determinados serviços públicos. Na prática, o Governo guarda na gaveta um determinado montante, permitindo assim controlar a execução orçamental. Só o ministro das Finanças é que pode autorizar o desbloqueamento destas verbas, mediante uma justificação considerada plausível.

Desta forma, os serviços têm uma verba para as despesas inscrita e aprovada pelo Parlamento mas, na prática, uma determinada percentagem só pode ser utilizada mediante autorização do ministro.

Esta técnica, que é utilizada, em maior ou menor escala, por todos os Governos, permite também evitar crises no debate parlamentar para aprovação do Orçamento do Estado, uma vez que mascara as contas, inscrevendo verbas que podem ser diminuídas posteriormente.

No caso do atual Governo, o montante das cativações superou, entre 2016 e 2018, o valor total das realizadas pelo Governo anterior ao longo de toda a legislatura. Os serviços mais penalizados têm sido a segurança social, a defesa e o ambiente.

Na saúde, por exemplo, não havendo cativações diretas, o Governo tem utilizado a tática do controlo orçamental apertado, isto é, limitando ao máximo a autonomia das instituições, que são obrigadas a pedir autorizações para as despesas de investimento ou de contratação de pessoal – na maior parte dos casos, rejeitadas.

Não discordando da necessidade de controlar a despesa pública, a realidade, no entanto, é a degradação de serviços essenciais como a saúde, os transportes ou a segurança social.

Para garantir resultados que fazem manchetes, o Governo retira aos cidadãos benefícios a que têm direito, uma vez que para isso contribuem com os seus impostos.

O Estado cativa e os cidadãos ficam cativos.

Jornalista