Os sentidos das ruas

Piloto automático em curto-circuito e vizinhos a esbracejar.

Não há nada que baralhe mais o nosso piloto automático que uma rua que muda de sentido. Do ponto de vista de uma leiga no assunto, claro. Assim, do dia para a noite, sem aviso prévio, a rua deixa de ser para subir e passa a ser para descer. Dava para circular nos dois sentidos e agora só dá num.

É um fenómeno curioso de observar. Primeiro, muda o sentido. Aparece a nova sinalética, assim meio tímida, mas lá nos apercebemos. O primeiro instinto continua a ser virar, fazer o mesmo caminho que dantes. Logo aparece um morador a esbracejar que estamos quase a entrar em contramão, como é que não vemos a sinalética? “Tem razão, desculpe”, anuímos. À segunda e à terceira deixamos de ter a tentação de virar, mas começamos a deitar as mãos à cabeça quando vemos o carro da frente a preparar-se para fazer o mesmo. E da vez seguinte já estamos tão autoconfiantes que apitamos, “então homem, como não vê o sinal, já aí está há mais de uma semana?”. E vamos controlando o trânsito, torna-se um momento de interrupção do já readaptado piloto automático.

O que se passará no cérebro? Imagino uma espécie de curto-circuito, uma chatice para os neurónios tão bem treinados. A psicologia explica que quando fazemos tarefas em piloto automático não nos damos conta da quantidade de gestos e ajustes que fazemos para chegar ao destino final, o que gera aquelas brancas de saber por que caminho fomos para casa ou aqueles despistes de ir parar à casa errada quando se muda de morada ou se tem de fazer um percurso diferente.

O site Psychology Today sugere uma experiência. Imagine guiar completamente focado no que está a fazer e visualize cada um dos movimentos das mãos e das pernas enquanto conduz: o ângulo em que gira o volante, o gesto de pôr cada uma das mudanças. Causaria mais distração do que ir a falar ao telefone. Parte da explicação: “Muito do nosso comportamento é governado por processos automáticos, incluindo tarefas mecânicas como lavar a loiça, cortar a relva, tomar um duche, coser um botão ou pintar a garagem. Estes processos automáticos funcionam bem sem ser preciso a nossa consciência monitorizá-los. Sim, estamos conscientes do que estamos a fazer – sabemos que estamos a lavar a loiça, e não a lavar o chão. Mas o nosso ser pensante pode estar longe dos movimentos mecânicos dos nossos dedos e mãos quando entramos neste piloto automático. Na verdade, consciencializarmo-nos destes processos automáticos pode interferir com a nossa capacidade de funcionar de uma forma efetiva. Numa ideia atribuída ao famoso pianista Vladimir Horowitz, a pior coisa que pode acontecer a um pianista é pensar na posição dos dedos”.

Bom, mas além de uma rua que muda de sentido nos chamar a atenção para esses automatismos do cérebro, é também esse lado coletivo que é interessante, o dever de alertar o outro que, com o tempo, vai ganhando alguma exaltação, como se o nosso piloto automático não nos tivesse pregado rasteiras.

Tema estranho para uma crónica, mas é que ultimamente tenho apanhado muitas ruas a mudar de sentido – andam inspirados, esses arquitetos urbanos, na minha zona. Há mudanças nos sentidos das ruas que parecem naturais, inofensivas, outras que nos obrigam a dar voltas maiores e nos aumentam as distâncias. Ou mudam as rotinas. Quando mudou o sentido da minha rua, aqui há uns tempos, perdemos os ecopontos, aparentemente não dava para se recolher o lixo no sentido oposto. Nisso não pensaram eles. Estariam em piloto automático?

Jornalista

Escreve à sexta-feira