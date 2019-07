O Presidente da República não fecha a porta a que, no futuro, se faça um debate sobre o dia de eleições.

A declaração do chefe de Estado vem no seguimento de uma proposta que faz parte das bases do programa eleitoral do Aliança, que defende que, para combater a abstenção, o dia de eleições passe a ser à quinta-feira.

Para já, Marcelo Rebelo de Sousa diz que é preciso “observar com atenção” a abstenção das próximas eleições.