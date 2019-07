O presidente do PSD, Rui Rio, convidou Henrique Silvestre Ferreira para encabeçar a lista pelo círculo eleitoral de Beja, nas próximas legislativas e Claúdia André, geógrafa e docente, para ser cabeça-de-lista em Castelo Branco. O primeiro é engenheiro agrónomo e o seu nome está associado à Herdade Vale da Rosa, conhecida pela produção de uvas sem grainha. Henrique Silvestre Ferreira já ganhou, alias, o prémio de "projeto mais inovador da Europa". Por seu turno, Claúdia André é porta-voz para a educação, cultura, juventude e desporto no Conselho de Estratégia Nacional do PSD, coordenado por David Justino. A informação foi avançada pela Lusa e confirmada pelo i por fontes sociais-democratas.

Para os círculos eleitorais de Setúbal e Santarém, Rio apostou em dois autarcas. Em Setúbal a escolha recaiu em Nuno Carvalho, vereador do PSD na Câmara de Setúbal.

Já em Santarém, a opção foi para uma mulher: Isaura Morais,autarca de Rio Maior. A distrital, liderada por João Moura, chegou a aprovar uma lista onde sugeria o nome do próprio presidente da distrital para encabeçar a equipa, mas não teve êxito.

Em Setúbal, o nome do líder parlamentar do partido, Fernando Negrão, chegou a ser apontado como cabeça-de-lista. Agora,em cima da mesa estará a hipótese de poder ir em segundo lugar naquele círculo eleitoral.

Na passada sexta-feira, Rui Rio já tinha escolhido os cabeças-de-lista por Lisboa ( Filipa Roseta), Porto ( Hugo Carvalho), Leiria (Margarida Balseiro Lopes), Mónica Quintela ( Coimbra), Ana Miguel Santos ( Aveiro) e André Coelho Lima ( Braga). Os restantes nomes só devem ser ficar fechados na próxima semana, sendo certo que o presidente do PSD, não só não vai encabeçar qualquer círculo eleitoral, como ainda não decidiu em que lugar irá ficar no círculo eleitoral do Porto.