A proximidade da Torre do Relógio foi o mote para que o extenso areal fosse apelidado de praia do Relógio. Localizada na Figueira da Foz, a praia faz parte da faixa central do maior areal urbano do país, a praia da Claridade. Quem por lá passa encontra condições ideais para o descanso, a prática de desporto e até um festival de verão.

A Figueira da Foz dispõe de uma posição geográfica privilegiada e, como tal, detém um vasto património natural, desde o rio Mondego até mar, pesca e atividades de bem-estar e lazer, para oferecer a quem a visita. A cidade possui cerca de 12 quilómetros de praias, o que faz dela uma das estâncias balneares mais requisitadas durante o período de verão.

oásis de palmeiras A praia do Relógio é paralela à Avenida 25 de Abril, a marginal da cidade, e possui o areal mais extenso do país. Na zona mais a norte da praia é possível encontrar um oásis de palmeiras construído sobre um pequeno ribeiro que ali desagua; a sul é de destacar o pontão, com cerca de um quilómetro de comprimento, pertencente à barra do rio Mondego. É uma praia tradicionalmente frequentada por turistas, mas também por portugueses que se deslocam à Figueira da Foz para aproveitar as férias de verão em família ou na companhia de amigos. A praia apresenta um ambiente alegre caracterizado pelos inúmeros chapéus de sol e cabanas de cores às riscas ideais para assistir ao pôr-do-sol. Quem visita o extenso areal dispõe de vários passadiços em madeira para fazer o caminho até ao mar, várias esplanadas e parques infantis. A praia do Relógio é também ideal para a prática de desporto. A forte ondulação que se faz sentir naquela zona reúne condições ideais para a prática do surf e os vários recintos desportivos também disponibilizados junto à marginal permitem que ali sejam disputados vários campeonatos internacionais. A par de outras oito praias do concelho, a praia do Relógio é também distinguida com a bandeira azul e o título de “praia acessível”.

a praia dos mundialitos de futebol de praia O Mundialito de Futebol de Praia é um torneio que ocorre uma vez por ano, disputado por seleções convidadas pela organização. A primeira edição do torneio teve lugar no Rio de Janeiro em 1994. Dois anos depois da partida inaugural no Brasil, o torneio mudou-se para Portugal, mais concretamente para a praia do Relógio. Entre 1997 e 2004, esta praia foi palco da competição que juntava os melhores jogadores do mundo da modalidade e inclusive palco do primeiro título da seleção nacional, em 2004.

pôr-do-sol, mar e música A praia do Relógio é palco do RFM Somni, aquele que é considerado o maior sunset de sempre. Desde a primeiro edição, em 2012, que o festival atrai centenas de milhares de pessoas, inclusive vindas de outros países, para assistir a concertos dos principais artistas do mundo da música eletrónica. O evento, que vai este ano para a oitava edição, permite aos festivaleiros acampar na praia do Relógio durante os dias em que se realiza. A praia do Relógio junta, nestes dias, a música aos fantásticos sunsets que a paisagem proporciona.