Umas férias inesquecíveis?

Maurícias. Pela paisagem, mas sobretudo pela gentileza de quem nos serve. Simpatia em vez de subserviência, alegria em vez de enfado.

Praia ou campo? Portugal ou estrangeiro?

Casa em Portugal, tudo o resto onde não tenha de tirar selfies de dois em dois metros!

Um segredo bem guardado do seu roteiro de férias?

Os meus pequenos luxos parisienses.

Que notícia o fez rir nos últimos tempos?

O encontro entre o Trump e o Kim Jong-un. A Realpolitik elevada a caricatura.

Quem gosta de seguir nas redes sociais?

As minhas páginas. São as únicas que me divertem.

Ainda usa palhinhas e cotonetes?

Nunca usei nem uma coisa nem outra.

O que o chateia mais na praia?

A angústia da sua ausência.

Que música associa ao verão?

Amanhã Faço Dieta.

Qual é o seu pior defeito?

Gula.

E virtude?

Caráter.

Uma boa grelhada mista ou salada de canónigos e afins?

Grelhada de camarão tigre com uma salada gigante.

Tem algum medo?

De morrer.

E guilty pleasure?

Trouxas de ovos com morangos.

Gostaria de ter tido outra profissão? Qual?

Sultão do Brunei.

Quem mandava dar um mergulho para refrescar as ideias?

A minha equipa do Cá Por Casa [programa da RTP1]. Só teremos um mês e pouco de férias....

Uma ideia para Portugal (que desse para aplicar já na rentrée)?

O fim da inimputabilidade de quem imputa mal.