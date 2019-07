O campino tem o papel principal desta história, que conta já com 87 anos de existência. As ruas de Vila Franca enchem-se de gente, de vilafranquenses, de filhos da terra que vivendo pelos quatro cantos do mundo, nestes dias voltam a casa, e claro, de milhares e milhares de forasteiros.

As colectividades do concelho e as inúmeras Tertúlias têm contribuído bastante para o sucesso deste evento, que ainda assim continua a ter a organização e coordenação da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

O Colete Encarnado é sem dúvida umas das mais castiças festas de portuguesas, com a particularidade de trazer para a cidade, para uma cidade a menos de meia-hora da capital do país, as tradições rurais, com destaque para as actividades taurinas, que estão amplamente representadas no programa festivo.

Durante os três dias do Colete Encarnado, estima-se que passem pelo certame, cerca de 250 mil visitantes.

O TERRA FÉRTIL, o novo conteúdo do jornal i e do Semanário SOL, que anda a percorrer o país atrás das mais importantes festas, feiras e romarias de Portugal, está amanhã em Vila Franca de Xira para lhe mostrar o que por lá se passa, acompanhe os vários diretos no ioline!

Queremos saber quando é a festa, feira e romaria da sua terra, envia-nos sugestões para: terrafertil@newsplex.pt