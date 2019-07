O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, informou os pais da Matilde que está a "agilizar o pedido do fármaco Zolgensma com a maior brevidade possível", para o poder administrar à Matilde, a bebé de dois meses que sofre de atrofia muscular espinhal.

Foram os próprios pais que avançaram com a informação através da página de Facebook Matilde, Uma bebé especial, criada para angariar apoios para aquisição do medicamento zolgensma, aprovado nos EUA pela FDA - Food and Drug Administration, mas cuja comercialização ainda está a ser analisada pela Agência Europeia do Medicamento.

“Estivemos reunidos com o hospital durante a manhã e fomos informados que estão a agilizar o pedido do fármaco zolgensma com a maior brevidade possível”, lê-se no post. Sublinhe-se que o medicamento tem um custo de dois milhões de euros.

O texto dá ainda conta de que a bebé, que já não está nos cuidados intensivos, continua a recuperar “bem”. Os pais fazem ainda questão de agradecer todo o apoio e mensagens que têm recebido.



"Agradecemos mais uma vez a vossa preocupação, carinho, solidariedade e de fazerem a nossa luta, a vossa".