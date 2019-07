Sentir a penugem macia nos lábios, aquela ligeira acidez na língua e o doce do sumo que nos escorre pela boca e pelas mãos... Este é um daqueles frutos que sabe a verão, e estamos naquela época do ano em que somos presenteados com os frutos mais sexy, cheios de cor e vitalidade. Os pêssegos estão por todo lado e não conseguimos ficar-lhes indiferentes: para além de suculentos, estão cheios de benefícios para a nossa saúde. Oferecem vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras, e são um excelente aliado para manter a pele saudável: as vitaminas A e C presentes no pêssego fazem deste fruto um grande hidratante natural que ajuda a regenerar o tecido da pele. Tudo o que nós precisamos neste verão!

Esta semana, uma deliciosa e simples versão raw do tradicional Cobbler para nos adoçar o coração.

COBBLER COM MEDDLEY DE PÊSSEGOS

Ingredientes

Recheio

6 pêssegos maduros (vermelhos, amarelos e paraguaios)

Sumo de 1 limão

1 colher de chá de canela em pó

Vagem de baunilha

Topping

2 copos de frutos secos (amêndoas e nozes)

2 colheres de sopa de pasta de tâmaras

1 colher de sopa de mel

Pitada de flor do sal

Método

Lave bem os pêssegos, corte em gomos e coloque numa vasilha. Adicione o sumo de limão e a canela e envolva bem. Deixe repousar para tomar gosto.

Entretanto coloque os ingredientes no processador e pique até atingir uma consistência de crumble.

Sirva de imediato em malgas.

Sugestões para servir

Ao pequeno-almoço, com iogurte natural, ou de sobremesa com frozen yogurt ou gelado de baunilha.

Se não servir logo coloque o topping apenas no momento de servir, para não ficar mole.