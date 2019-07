Paulo Nunes de Almeida, presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP) faleceu esta quinta-feira, aos 60 anos, vítima de doença.

Nunes de Almeida era ainda membro do conselho geral da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e presidente do conselho fiscal do Futebol Clube do Porto.

"Nesta última homenagem, a AEP recorda Paulo Nunes de Almeida como uma figura de referência, cujo trabalho muito contribuiu para a afirmação da imagem das empresas portuguesas. Um ser humano e um profissional que deixa uma marca no mundo empresarial português", lê-se numa nota divulgada no site da AEP.

O empresário - que era casado e pais de dois filhos - desenvolveu ainda atividade, a nível empresarial, em vários setores, predominantemente no têxtil e moda.