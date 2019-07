O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina (PS), anunciou, esta quarta-feira, o lançamento de um programa de renda acessível na capital que arranca em novembro.

O programa, a lançar pela autarquia, prevê que os valores das rendas não ultrapassem 30% do salário ou rendimento líquido de um agregado.

Por exemplo, um T2 ( um apartamento com dois quartos) não deve ultrapassar os 600 euros e um T0 não pode ir além dos 400 euros. Um T1 não deve custar mais do que 500 euros mensais e a renda de um T3 rondar o limite dos 800 euros.

A câmara anunciou o programa de renda acessível na mesma semana em que o Governo arrancou com o seu projeto, porque a primeira versão não serve em Lisboa. No caso da autarquia, os valores serão mais baixos do os do governo socialista.

A autarquia prevê disponibilizar 120 habitações a partir do próximo mês de novembro . E os primeiros 20 deverão estar mesmo disponíveis nessa altura, na Rua Eduardo Bairrada, após a conclusão da construção dos apartamentos.

As candidaturas podem ser feitas em novembro, via internet no site Habitar Lisboa, criado para o efeito.