O príncipe herdeiro Khalid Al Qasimi foi encontrado morto numa casa em Londres.

O estilista e filho do emir de Sharjah tinha 39 anos e ainda há três semanas apresentou uma nova coleção na Semana da Moda de Londres.

A notícia do óbito já foi confirmada por fontes governamentais do emirado, tendo sido decretados três dias de luto. As circunstâncias da sua morte não foram no entanto divulgadas.

Sublinhe-se que ao desaparecimento do herdeiro do sheik Khalid bin Sultan bin Mohammed Al Qasimi ocorre vinte anos após a morte do seu primeiro filho, irmão mais velho do estilista, devido a uma overdose aos 24 anos, em 1999.