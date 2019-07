Começaram por uma grande amizade. Pelo menos é isso que nos conta Newton César de Oliveira Santos no seu livro Brasil x Argentina: Histórias do Maior Clássico do Futebol Mundial: “Em termos políticos e culturais, do final do século xix até o início do século xx, o relacionamento entre os países era bem cordial. A Argentina conquistara a independência antes do Brasil, tinha uma economia melhor. Argentinos e uruguaios já se enfrentavam em seleções desde 1902 e só não enfrentavam o Brasil porque a seleção brasileira, pra valer, só foi formada mesmo em 1914”.

Este “pra valer” tem o seu peso. Porque o primeiro jogo entre Brasil e Argentina teve, na realidade, lugar no Rio de Janeiro, no dia 9 de julho de 1908 (3-2 para os argentinos), e o segundo em São Paulo, no dia 8 de setembro de 1912 (6-3 para os argentinos). O facto de a Confederação Brasileira de Desportos ter sido fundada a 8 de Junho de 1914 e de essas equipas representantes do Brasil terem sido basicamente seleções do Rio e de São Paulo riscou dos registos essas duas incómodas derrotas brasileiras. A segunda, diz Newton, foi de tal ordem dolorosa que o presidente da Federação Argentina, Julio Roca, terá pedido aos seus jogadores, ao intervalo, para não exagerarem no massacre.

Pois seria para disputar a Copa Roca – taça disputada entre os dois rivais – que a seleção do Brasil, já assim oficializada, embarcou no navio Alcântara para jogar em Buenos Aires no dia 27 de setembro de 1914. Tempestade, confusão, atrasos – mesmo assim, ainda se fez um apronto amigável uma semana antes, já em Buenos Aires, novamente com vantagem argentina (3-0). Mas, em seguida, e já “pra valer”, os brasileiros levaram a taça, batendo os ainda amigos no campo do Gymnasia y Esgrima por 1-0, com um golo de Ruben Salles aos 13 minutos. Jogadores como Píndaro, Barthô, Pernambuco ou Millon ficaram para a história. Já para não falar do extraordinário Arthur Friedenreich.

Julio Roca morreria poucos meses depois. Não assistiria ao embate seguinte entre Brasil e Argentina, no dia 10 de julho de 1916, em Buenos Aires, desta vez a contar para o Campeonato Sul-Americano, que hoje se chama Copa América – o primeiro Argentina-Brasil da Copa América, que terminou 1-1 (golos de Laguna e Alencar), aliás, primeira edição da prova, que acabou com o triunfo do Uruguai. A verdadeira rivalidade tinha começado. Às malvas com a amizade!