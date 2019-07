Recorrer à internet para adquirir os mais variados produtos é uma opção que tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos junto dos consumidores nacionais. Comprar no conforto do lar e evitar filas e confusões são algumas das vantagens.

Um dos cuidados que os consumidores devem ter diz respeito à divulgação dos seus dados pessoais. Há que ter cuidados redobrados para evitar fraudes ou roubo de dados informáticos.

Além disso, as lojas online devem cumprir vários requisitos quanto a informação e a medidas de segurança. Por isso, antes de comprarem os produtos, os clientes devem analisar muito bem se os sites cumprem ou não os requisitos exigidos. Os termos e as condições também são obrigatórios e, por isso mesmo, devem ser fáceis de encontrar.

Numa venda à distância, se o consumidor não ficar satisfeito com o produto pode devolvê-lo e ser reembolsado, incluindo despesas de envio, caso tenha as pago e as solicite. O cliente é obrigado a enviar o produto, nas condições em que o recebeu, no prazo de 14 dias a contar da receção. Já a empresa tem 30 dias para restituir o montante em causa.