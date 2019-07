“Agora que o aproximar da campanha eleitoral vai certamente fazer com que todos venham a destacar as divergências e as diferenças, não podia o PS deixar de assinalar esse caminho comum e o nosso orgulho em termos feito parte dele”, disse, no parlamento, o vice-presidente do grupo parlamentar do PS.

“Há um mérito, contudo, que é indiscutível e é comum. Pela primeira vez na nossa democracia, as esquerdas souberam viabilizar em conjunto uma solução governativa. Divididas em tantas questões souberam, sem abandonar essas diferenças, construir os consensos necessários à aprovação de quatro orçamentos do Estado e à preservação da estabilidade política ao longo de toda uma legislatura”, disse Rocha Andrade.

O líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, disse que o deputado do PS “veio emendar a mão”, mas o Bloco de Esquerda não guarda “ressentimentos”. O Bloco não gostou de ouvir as críticas do presidente do PS nas jornadas parlamentares, em Viseu.