O balanço é positivo, anunciou Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, sobre a reutilização dos manuais escolares dados aos alunos do primeiro e segundo ciclos no início do ano letivo.

As aulas acabaram e o prazo para os encarregados de educação entregarem os manuais escolares oferecidos pelo Estado terminou na passada sexta-feira. Durante a audição parlamentar que decorreu esta quarta-feira na comissão de Educação e Ciência, o ministro da Educação mostrou-se satisfeito com a medida e disse que há um "conjunto de escolas com uma taxa de reutilização de mais de 50%" e "algumas conseguiram uma reutilização de 80%".

Ainda que provisórios - até porque o processo de avaliação do estado dos livros ainda está a decorrer - Tiago Brandão Rodrigues avançou que, tendo em conta todas as escolas envolvidas no projeto, "a taxa de reutilização é de 45%".

No início do passado ano letivo, o Governo distribuiu manuais escolares a cerca de meio milhão de alunos do primeiro e segundo ciclos e no próximo ano prevê-se que a medida seja alargada a todos os alunos do 1º ao 12º anos - um total de cerca de 1.2 milhões de estudantes.