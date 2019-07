Um indivíduo de 66 anos, desempregado e com antecedentes criminais violentos, foi identificado e detido pela Polícia Judiciária (PJ) através da Diretoria do Norte. Em causa estão os crimes de rapto e abuso sexual de menores.

De acordo com uma nota publicada no site oficial da PJ, no mês de junho, o alegado abusador “praticou atos sexuais de relevo” – pelo menos duas vezes – um rapaz de onze anos e uma menina de sete. A denúncia partiu de familiares das vítimas. As violações ocorriam perto da habitação dos menores, em Vila Nova de Gaia.

Segundo a mesma organização policial, numa das situações, o suspeito “conduziu o menor para uma residência, levando-o contra a sua vontade, tendo aí praticado os abusos sexuais”.

O idoso será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.