O PSD vai apresentar na Assembleia Municipal de Lisboa uma proposta para que a EMEL fiscalize as zonas de moradores durante a noite.

Para os sociais-democratas, é necessário que a EMEL garanta que quem paga o dístico de morador tenha estacionamento durante os períodos noturnos. “É de extrema importância que se corrijam as falhas no estacionamento de Lisboa, pois os residentes dos bairros têm o direito a poder regressar de um longo dia de trabalho e conseguir estacionar na sua zona de residência”, diz Luís Newton, presidente do grupo municipal do PSD.

Promessa feita há dois anos

Em 2017, a EMEL tinha assumido que a fiscalização seria feita 24 horas por dia, pelo que o grupo parlamente pede agora que “a EMEL cumpra o prometido”.

Além disso, o PSD pede também que seja feito “um maior controlo sobre locais sujeitos a geração de tráfico decorrentes de eventos desportivos e culturais” - durante os fins de semana e em regime 24 horas.

“Os lisboetas não merecem ter a sua vida condicionada por motivos externos, como é o caso do estacionamento”, conclui o PSD.