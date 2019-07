Os deputados britânicos do Partido Brexit decidiram aproveitar a primeira sessão do Parlamento Europeu depois das eleições europeias para mostrar o que pensam da ligação do Reino Unido com a Europa.

Como se pode ver no vídeo partilhado pela Associated Press, durante o hino europeu, a “Ode à Alegria", da 9.ª sinfonia de Beethoven, os 29 eurodeputados mantiveram-se de costas para ao hemiciclo.

Para o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, tratou-se de uma falta de respeito. "É uma questão de respeito. Não significa que partilhem as visões da União Europeia.Quando ouvimos o hino de um país levantamo-nos", criticou.

Já Nigel Farage, líder do partido Brexit mostra-se satisfeito com a atitude e defende os eurodeputados através de uma publicação no Twitter, onde ataca o Parlamento Europeu.