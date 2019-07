O secretário-geral do PCP comprometeu-se a procurar soluções para a valorização do ensino politécnico, na próxima legislatura, após um encontro com o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos.

Jerónimo de Sousa garantiu que a área em questão irá constar no programa eleitoral do partido e que irá destacar, em particular, soluções para o reforço financeiro e o reconhecimento dos politécnicos.

"Com diferenças que não são substanciais, uma grande disponibilidade para uma consideração de corresponder aos objetivos que trouxeram aqui ao Partido Comunista Português que vai ter consequências, designadamente em termos de programa eleitoral, sem subestimar a relação de forças que se estabelecerá na Assembleia da República visando ultrapassar estas dificuldades e estas carências", afirmou à agência Lusa.