A GNR de Aveiro apreendeu esta segunda-feira cerca de três toneladas de lingueirão, em Aveiro, por ter sido capturado em zona interdita e por existir a possibilidade de contaminação do pescado. O homem, de 57 anos, incorrente da contraordenação fica sujeito a uma coima que pode atingir os 75 mil euros.

A zona em que o pescado foi capturado encontrava-se interdita devido à possibilidade de os bivalves estarem contaminados com toxinas, e a ingestão dos moluscos nestas zonas podem causar “graves problemas de saúde” independentemente do processo utilizado para captura, avisa a GNR no comunicado enviado ao Jornal i.