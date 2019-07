O Benfica anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato de Florentino Luís. O médio de 19 anos assinou um novo vínculo válido até junho de 2024.

O jovem jogador integra o lote de jogadores formados no Caixa Futebol Campus e, nove épocas depois de ter chegado ao Clube, sagrou-se campeão pela equipa principal.

O médio estreou-se com a camisola principal dos encarnados sob o comando do treinador Bruno Lage (em 2018/19): o primeiro jogo de águia ao peito aconteceu no dia 10 de fevereiro de 2019, no jogo com o Nacional (10-0), pelo que participou naquela que foi a maior goleada encarnada dos últimos 55 anos.

“Olho para o meu percurso na formação com muito orgulho porque foi um percurso muito bom. Tive a sorte de ter grandes condições, treinadores e colegas que me ajudaram a evoluir a cada treino e a cada jogo para chegar onde estou agora”, disse em declarações à BTV.

“Temos objetivos, mas tentamos sempre fazer as coisas passo a passo, viver o presente, porque, se assim não for, dificilmente conseguiremos atingir o que queremos. É um orgulho fazer o percurso que fiz porque está recheado de momentos bons”, reforçou.