O preço das casas usadas em Portugal continua a subir tendo registado uma subida de 4,5% durante o segundo trimestre deste ano, revela o mais recente relatório do Idealista. Com este aumento, o preço das casas situa-se em 1.932 euros por metro quadrado, segundo o índice de preços do portal de compra e venda de casas. Tendo em conta a variação anual, o aumento foi de 16%.

Segundo o mesmo relatório, todas as regiões registaram um aumento de preços em termos trimestrais com exceção da Região Autónoma dos Açores que apresenta uma descida de 1,8%. Destaque para a Área Metropolitana de Lisboa, que viu os preços crescerem 6,5%. Seguem-se, por esta ordem, Centro (4%), Algarve (3,9%), Norte (3,8%), Região Autónoma da Madeira (3,1%) e Alentejo (1,5%).

Lisboa é região mais cara A Área Metropolitana de Lisboa com 2.807 euros por metro quadrado continua a ser a região mais cara, seguida pelo Algarve onde custa 2.153 euros por metro quadrado, Norte (1.570 euros por metro quadrado) e Região Autónoma da Madeira (1.539 euros por metro quadrado). Nos locais onde as casas são mais baratas, está a Região Autónoma dos Açores (834 euros por metro quadrado), o Centro (1.020 euros por metro quadrado) e Alentejo (1.041 euros por metro quadrado).

Capitais de distrito Os preços aumentaram em 16 capitais de distrito, com a Guarda (13,1%) a liderar a lista. Seguem-se Setúbal (7,7%), Aveiro (6,8%) e Coimbra (6,4%). Já em Lisboa foi de 5,9% e no Porto a subida foi 1,6%. Por outro lado, em Évora foi onde os preços mais desceram, 2,7%. Seguem-se Castelo Branco (-1,6%) e Ponta Delgada (Açores) onde a descida foi de -1,2%.

Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa, 4.516 euros por metro quadrado. Porto (2.718 euros por metro quadrado) e Faro (1.841 euros por metro quadrado) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente. Já as cidades mais económicas são Castelo Branco (671 euros por metro quadrado), Bragança (738 euros por metro quadrado) e Guarda (761 euros por metro quadrado).