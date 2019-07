É de longe a transferência mais inesperada deste mercado. Depois de, no sprint final da época 2018/19, ter sido colocada a hipótese de Abel Ferreira abandonar o comando técnico do Sp. Braga – possibilidade prontamente desmentida pelo próprio treinador –, eis que surge a confirmação da sua saída após uma “proposta irrecusável” proveniente dos campeões gregos do PAOK.

Em maio deste ano, o treinador relembrou que tinha tudo acordado com António Salvador, presidente dos minhotos, para seguir como treinador da equipa, sublinhando ainda que tinha contrato com os arsenalistas até 2021.

Agora, numa altura em que a continuidade do português no emblema bracarense já não era colocada em causa, e com a pré-época já iniciada, o Sp. Braga é apanhado de surpresa pela saída do treinador.

A confirmação chegou, de resto, pela voz do líder dos guerreiros do Minho, António Salvador, em declarações prestadas à Sport TV: “Chegou de manhã uma proposta que ele próprio diz que é irrecusável para a carreira dele, para a vida dele”.

O PAOK vai pagar aos arsenalistas 2,5 milhões de euros pela transferência, valor que a SAD minhota exigiu que fosse liquidado a pronto. Além disso, os bracarenses traçaram outras condições, entre as quais a impossibilidade de o clube de Salónica contratar qualquer elemento do staff arsenalista durante a passagem do técnico português pela Grécia.

Abel Ferreira vai assinar um contrato válido por três épocas e auferir dois milhões de euros por ano naquele que será o seu primeiro desafio além-fronteiras. O treinador deverá viajar de imediato para a Holanda, onde a equipa grega irá cumprir o estágio para começar a preparar a época 2019/20.

Recorde-se que esta não era, de resto, a primeira abordagem feita pelos campeões gregos ao técnico, uma vez que o Sp. Braga já tinha rejeitado uma proposta do PAOK no valor de um milhão de euros.

O treinador luso, de 40 anos, chegou a Braga para treinar a equipa B do clube em 2014/15 e assumiu o comando da equipa principal no final de 2016/17.

Nas duas últimas épocas conduziu o Sp. Braga a dois quartos lugares na Liga portuguesa, posto que deu à equipa a possibilidade de disputar a terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Mais: em 2017/18 quebrou alguns recordes internos dos bracarenses, terminando a temporada com o máximo de pontos (75), bem como o número de vitórias alcançadas num campeonato (24).

Próximo!

Apanhado de surpresa, como confessou, é altura de o dirigente arsenalista começar já a procurar o sucessor de Abel Ferreira. Depois do adeus inesperado, a imprensa nacional avançou de imediato com dois nomes que podem estar nas preferências para o lugar agora disponível. Renato Paiva, atual responsável pela equipa B do Benfica, e Silas, treinador do Belenenses, parecem liderar a corrida, ainda que António Salvador desminta, para já, quaisquer negociações neste sentido.

Aos microfones da Sport TV, o presidente afirmou que só agora irá começar a tratar do assunto, já que “foi uma situação inesperada”. “Não tenho ninguém em mente. Iniciámos a pré-época. Primeiro vamos resolver isto [situação de Abel Ferreira] e depois, com calma, vamos pensar na melhor solução”, assegurou.

Além dos dois treinadores referidos, Sá Pinto e Jaime Pacheco, atualmente sem clube, são outros nomes que também podem estar em cima da mesa.

Por enquanto, e até ser conhecido o sucessor de Abel, será Rui Santos, que estava na B dos minhotos, quem irá continuar, interinamente, os trabalhos de pré-época dos arsenalistas na Pedreira.