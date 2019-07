O piloto bracarense Ricardo Gomes estreou-se da melhor maneira ao volante do Citroën DS3 R5, conquistado a divisão Turismos 1, na Rampa da Serra de Estrela, a quarta prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2019.

Com aquele carro da equipa Macominho Sport (de Vila Nova de Famalicão), o bracarense ganhou a divisão Turismos 1 e reassumiu o comando do campeonato, tendo sido só uma questão de chegar, ver e vencer, nesta temporada de regresso à montanha, já depois de ter brilhado, até internacionalmente, na disciplina de velocidade, na época de 2018.

Ricardo Gomes adaptou-se muito bem ao novo carro, já depois de um imprevisto com a montagem do motor do Mitsubishi Lancer Evo X, na anterior prova, a Rampa de Santa Marta, no Douro, o ter obrigado a alinhar este fim de semana com o novo veículo, Citroën DS3 R5, na Serra da Estrela, arrancando bastantes aplausos do público sempre entusiasta.

Segundo o piloto, conhecido no meio automobilístico por ter um estilo calculista, mas ao mesmo tempo arriscando corajosamente nos momentos decisivos, inclusivamente quando contorna curvas fechadas, “ganchos”, com mestria, Ricardo Gomes está satisfeito com a sua prestação nesta incursão pelas Beiras, logo na mais alta serra de Portugal Continental.

Segundo o piloto internacional, que o ano passado se destacou, entre outros, na Pista de Jarama, “fomos obrigados a recorrer a uma solução de recurso, com o Citroën DS3 R5, mas de facto este carro é fantástico, foi mesmo uma agradável surpresa para todos nós”.

“Os R5 são máquinas perfeitas para as provas de montanha, por serem carros potentes, leves, ágeis e com um poder de travagem incrível”, explicou Ricardo Gomes, na Covilhã, momentos depois de ter subido ao patamar mais alto do pódio.

“Felizmente, conseguimos uma adaptação rápida e saímos da Covilhã com uma vitória que nos permitiu já voltar a liderar o campeonato nos Turismos 1, que é o nosso grande objetivo”, salientou Ricardo Gomes, destacando que “se tudo correr bem, já deveremos ter o nosso Mitsubishi Lancer Evo X pronto para a Rampa do Caramulo”, a quinta prova do calendário da montanha, a disputar nos próximos dias 13 e 14 de julho.