A Carclasse deu o pontapé de saída para uma “nova era” com a inauguração das novas instalações das marcas Jaguar e Land Rover, localizadas na Avenida Marechal Gomes da Costa, em Lisboa. Trata-se de um showroom para exposição de 14 modelos de viaturas atuais das marcas representadas e ainda uma oficina de 1800 metros quadrados da qual fazem parte 18 trabalhadores especializados. Já a equipa total é composta por 31 colaboradores de venda e pós-venda com experiência comprovada no setor automóvel, e a promessa é uma: a dedicação total ao cliente.

A inauguração decorreu com pompa e circunstância, num evento que contou com a presença de vários players das marcas, colaboradores e entidades locais, e na qual não faltou música e animação.

Para Joaquim Monteiro, diretor-geral da Carclasse para as marcas Jaguar e Land Rover, foi uma “satisfação” abrir as portas do novo espaço. O responsável lembrou a história da Carclasse – que conta já com 26 anos e que, em 2013, foi nomeada pela Jaguar Land Rover Portugal como a concessionária oficial das marcas em Lisboa –, destacando a importância do novo espaço. “Com a inauguração destas novas instalações, a Carclasse inaugura, em simultâneo, uma nova era e reforça a sua presença no mercado automóvel na região da Grande Lisboa, oferecendo todos os recursos para que os seus clientes tenham a melhor experiência de compra e a melhor experiência de um atendimento pós-venda de veículos premium”, garantiu.

Joaquim Monteiro explicou ainda que “a concretização deste projeto permite à Carclasse dar resposta às necessidades cada vez mais exigentes dos atuais e futuros clientes e aos grandes desafios que o setor automóvel constantemente nos lança”.

O investimento no espaço situou-se entre os 4 milhões e os 5 milhões de euros. Mas, de acordo com o responsável, valeu a pena. “Quando se faz um investimento desta envergadura, temos claramente como objetivo o crescimento sustentado do negócio, baseado na qualidade do serviço que queremos prestar, rumo à satisfação plena dos nossos clientes”.

E está otimista em relação ao futuro. “Contamos que seja mais uma aposta ganha, apesar de o mercado automóvel estar em constante evolução e mudança, mas acreditamos que este investimento se irá traduzir, a curto prazo, num êxito para a Carclasse e para as marcas aqui representadas”, referiu.

As novas instalações foram até elogiadas por um dos responsáveis pelo desenvolvimento da rede Jaguar Land Rover Ibérica, que as considerou, neste momento e a nível ibérico, as número 1.

Aposta na dedicação Para João Santos, diretor comercial da Jaguar Land Rover e diretor-geral da Carclasse Mercedes-Benz, e para Miguel Pereira, chefe de vendas da Carclasse, um dos principais objetivos desta inauguração é claro e passa pela aposta na dedicação. “Até porque todo o nosso grupo aposta na dedicação”, garantem.

Neste momento, a marca conta com seis postos de venda Mercedes e dois Jaguar Land Rover, um em Lisboa e outro em Guimarães. E a regra é comum para todas as instalações: “Em todas as nossas instalações damos ênfase à dedicação e à especialização das marcas e, por isso, decidimos neste espaço criar exatamente essa dedicação e, no fundo, oferecer aos nossos clientes um serviço de excelência quer a nível das vendas, quer a nível do pós-venda”, explicou João Santos.

No espaço existem viaturas novas e usadas, mas as marcas são um segmento “muito premium”, o que significa que não existem viaturas de segmento baixo ou médio. “Todos os nossos carros se posicionam no segmento premium”, garantem.

O novo showroom já tem em exposição e disponíveis para venda os novos modelos de viaturas de mobilidade elétrica das duas marca, os novos Range Rover PHEV híbridos, o Jaguar I-PACE 100% elétrico – distinguido com três prémios, Carro do Ano, Melhor Design do Ano e Carro Ecológico do Ano na edição 2019 dos World Car Awards (primeiro veículo a vencer as três categorias no mesmo ano) –, e o novo Land Rover Evoque, entre outros modelos das marcas Jaguar e Land Rover.

João Santos e Miguel Pereira explicaram que o showroom tem viaturas para todos os gostos. No que diz respeito à marca Jaguar, existem viaturas a gasolina, diesel, híbridas e há já um veículo 100% elétrico. O mesmo acontece com a Land Rover, que só ainda não tem o veículo 100% elétrico.

O espaço conta com uma oficina totalmente especializada e preparada para ajudar prontamente os clientes. “Na oficina damos apoio às duas marcas, totalmente separadas da marca Mercedes, que está do outro lado. Temos um acompanhamento dedicado e totalmente especializado nas duas marcas. No fundo, queremos exceder as expetativas dos nossos clientes”.

Aposta na tecnologia híbrida e elétrica A pensar no futuro, a Jaguar Land Rover aposta na tecnologia híbrida e elétrica – área em que, na opinião de Miguel Pereira, estas marcas estão na vanguarda. “Temos já produtos no mercado que estão praticamente sozinhos no segmento alto dos carros elétricos e que nos permitem perspetivar um futuro com bons olhos e grande expetativa para um aumento que se espera esteja em torno dos 40%”, garantiu, acrescentando haver soluções “muito interessantes” para a aquisição dessas viaturas elétricas da Jaguar “que vão também ao encontro dos benefícios fiscais que existem no setor”.

Aposta nos usados A Carclasse aposta ainda no segmento dos usados com uma submarca que é a Approved, isto é, garante que os usados vendidos estão de acordo com vários padrões da marca. “Oferecem uma garantia e uma confiança ao cliente que nos distinguem da concorrência. Podem ir até quatro anos de garantia e sobretudo há a garantia, por parte da Carclasse e da marca, de que todo o processo de revisão e de histórico do equipamento que o carro tem é facultado ao cliente com faturas originais, e é feita também uma avaliação multiponto a todos os nossos carros ‘Approved’”, explicou João Santos.

O serviço pós-venda começou a trabalhar antes do serviço de vendas e, por isso, João Santos garante que existe já “um crescimento acentuado” a nível do pós-venda. Para o futuro, as expetativas são risonhas e o objetivo é crescer, no caso das vendas, “40% ou mais” já no próximo ano.