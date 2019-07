Steve Maia Caniço tem 24 anos e ascendência portuguesa. O jovem encontra-se desaparecido desde o último dia 21 de junho, depois de uma intervenção policial ter ocorrido no festival de música techno, em Nantes, onde Steve se encontrava.

As autoridades recorreram ao gás lacrimogéneo e balas de borracha para expulsar os jovens do recinto, quando os concertos terminaram. Cerca de 14 pessoas caíram ao rio durante a intervenção e algumas testemunhas afirmam ter visto alguém com dificuldades em manter-se à superfície, o que fez os familiares e amigos temerem pela vida de Steve, visto este não saber nadar.

Uma amiga do lusodescendente, disse à BFMTV que “ele não é nada do género de agredir a polícia” e que Steve tinha enviado várias mensagens a ela e a outros amigos dos jovens a dizer "que não estava bem e precisava de ajuda. Desde então não tivemos mais notícias”, contou Mael.

Este fim de semana, uma semana depois do desaparecimento do jovem, cerca de 700 a 900 pessoas manifestaram-se junto à autarquia de Nantes com faixas a questionar "onde está Steve?" e com cartazes a criticar a intervenção policial no festival, considerada desproporcional.