Lisboa vai receber a 13.ª reunião de Diretores das Agências nacionais de combate às drogas (HONLEA Europa) a partir das 10h00 de terça-feira, nas instalações da Polícia Judiciária. O evento conta com a presença da Ministra da Justiça, da Ministra da Saúde e da Chefe do Secretariado da Comissão de Estupefacientes com vista a coordenar a estratégia nacional no combate à droga e ao crime.

A Polícia Judiciária esclarece, em comunicado ao Jornal I, que a reunião tem como objetivo “reforçar a cooperação para enfrentar a natureza multifacetada e dinâmica do problema mundial da droga”, como também assegurar a segurança nacional no combate às drogas e ao crime e promover a partilha de “medidas eficazes, cooperação internacional e a assistência técnica”. A ordem de trabalhos inclui ainda assuntos como a utilização indevida dos novos meios de comunicação, as novas formas de tráfico, combate ao fabrico de estupefacientes e métodos de dissimulação da droga.

Portugal participa na HONLEA Europa desde 1999, com vista a combater aquele que é, neste momento, um “problema mundial”, acrescenta a PJ. O evento é bianual e organizado pelo Gabinete das Nações Unidas para as Drogas e o Crime com o apoio da Polícia Judiciária, dos Ministérios da Justiça e dos Negócios Estrangeiros e da Saúde. Estarão presentes mais de mais de cem representantes de 25 países, funcionários das Nações Unidos e 8 organizações internacionais.