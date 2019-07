A EDP fechou um contrato no valor de 9,2 milhões de euros com a Enaire, empresa gestora do espaço aéreo em Espanha, para o fornecimento de eletricidade a partir de fontes renováveis.

O contrato manter-se-á em vigor entre julho de 2019 e 30 de junho de 2021, estando previstos 100 pontos de entrega e um consumo anual de 40 GWh (gigawatts/hora).

Recorde-se que a EDP é o fornecedor de energia elétrica da Enaire desde a sua criação, em 2014.