Uma conferência organizada pelo Instituto Miguel Galvão Teles (IMGT), em parceria com o Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM), debate esta terça-feira, 2 de julho, os desafios para a ciência, medicina e sociedade de uma esperança de vida cada vez maior.

Com o mote “O Futuro e a Esperança – os desafios da ciência e o envolvimento da sociedade", o programa conta com palestras de três investigadores do IMM.

Maria Manuel Mota, diretora do instituto e um dos principais nomes da investigação sobre malária em Portugal, fará uma apresentação sobre o panorama nas doenças infeciosas. Luísa Lopes, líder do grupo de investigação sobre Neurobiologia do Envelhecimento, dará uma palestra sobre a evolução das doenças neurodegenerativas com o aumento da esperança de vida. Bruno Silva-Santos, vice-diretor e investigador principal do iMM, falará sobre a imunoterapia e a esperança da ciência para o futuro no tratamento de doenças do foro imunitário.

"Vivemos hoje mais e melhor do que há um século, fruto de inúmeras descobertas científicas que, aplicadas à saúde humana, resultaram num significativo aumento da esperança média de vida. São, no entanto, inúmeros os desafios que ainda temos pela frente. Nesta conferência, propomo-nos a conhecer e debater os avanços científicos que a medicina conquistou e quais os próximos obstáculos que enfrentamos. Na construção de um futuro com mais vida e menos doença, importa promover o espírito crítico, o rigor e o envolvimento de todos na ciência", diz a organização.

A conferência inclui ainda um debate sobre os desafios de uma sociedade envelhecida, moderado por António Lobo Xavier. Isabel Vaz (Luz Saúde) José Bourdain (Presidente da Associação Nacional dos Cuidados Continuados) Maria João Valente Rosa (Socióloga, Demógrafa, FCSH) Ana Sofia Carvalho (Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida) são os convidados.

A conferência tem lugar no Auditório João Morais Leitão, na Rua Castilho, a partir das 14h.