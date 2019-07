A Juventude Social-Democrata (JSD) vai defender, na próxima legislatura, um limite de três mandatos seguidos para todos os cargos políticos, incluindo deputados da Assembleia.

"No que toca à participação, democracia e sistema político, pretendemos alargar a limitação do exercício de cargos políticos a apenas três mandatos em todos os casos, incluindo deputados", disse à Lusa a presidente da JSD Margarida Balseiro Lopes.

A medida foi aprovada este sábado na reunião do Conselho Nacional da juventude partidária do PSD, que teve como objetivo traçar as linhas programáticas para a legislatura de 2019-2023.O evento deu-se num hotel em Albufeira.

Para além da limitação de mandatos, a JSD quer ver modificações na área da Educação através da "introdução das competências digitais logo no primeiro ciclo do ensino básico, com o ensino de programação", e , no ensino superior, da "possibilidade de o grau de doutoramento ser também atribuído por instituições do ensino politécnico em vez de apenas só por universidades".