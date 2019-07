O montante da dívida pública voltou a subir no mês de maio, fixando-se nos 252,5 mil milhões de euros. Os dados esta segunda-feira divulgados pelo Banco de Portugal (BdP) revelam um aumento de 0,2 mil milhões relativamente a abril e mostram assim que a dívida pública portuguesa atingiu o valor mais alto de sempre.

“Para esta subida contribuiu essencialmente o aumento de certificados do Tesouro e de empréstimos”, explica o BdP. Recorde-se que, em maio, Portugal tornou-se o primeiro país da Zona Euro a emitir Panda Bonds, tendo o país colocado 260 milhões em Panda Bonds a três anos.

No que diz respeito aos ativos em depósitos das administrações públicas, estes registaram um aumento de 0,7 mil milhões de euros, “pelo que a dívida pública líquida de depósitos registou uma diminuição de 0,5 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 229,4 mil milhões de euros”, revela o regulador.

À Reuters, Mário Centeno, ministro das Finanças, confessou esperar que a dívida pública deixe de bater recordes já no próximo ano, uma vez que, no seu entender, Portugal “tem condições, a partir de 2020, para que o nível de dívida nominalmente, e não só em percentagem do PIB [Produto Interno Bruto], se reduza”.