Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) suspenderam, esta segunda-feira, as negociações para definir os altos cargos na União Europeia.

A suspensão dos trabalhos da cimeira extraordinária destinada à discussão das nomeações para os cargos de topo da União Europeia foi decidida pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. A reunião será retomada amanhã às 11h em Bruxelas, menos uma hora em Lisboa.

"O presidente Tusk suspendeu a reunião e esta será retomada às 11:00" locais de terça-feira, menos uma hora em Lisboa, anunciou o porta-voz do dirigente, Preben Aamann, na sua conta na rede social Twitter.

Tusk @eucopresident suspends the meeting and reconvenes #EUCO tomorrow at 11h.