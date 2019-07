Uma rapariga polaca de 18 anos foi abusada sexualmente por um homem de 44 anos, divorciado, desempregado e com antecedentes criminais por crimes violentos, em Albufeira, no Algarve. A informação foi avançada pela Polícia Judiciária (PJ), numa nota no seu site oficial, onde esclareceu ainda que o crime foi comunicado a 25 de junho à Diretoria do Sul da Polícia Judiciária.

Segundo a PJ, a vítima foi “coagida, mediante o uso de força física, a suportar práticas sexuais contra a sua vontade” e, posteriormente, abandonada pelo indivíduo. Este colocou-se em fuga e foi localizado em Lisboa quatro dias depois. O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Albufeira e foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.