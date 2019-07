Os advogados dos arguidos do ataque à Academia do Sporting em Alcochete voltaram a entrar com um pedido de recusa ao juiz Carlos Delca, esta segunda-feira. O pedido deverá assim adiar o início da instrução, marcado para amanhã.

Este é já o quarto incidente de recusa interposto contra o juiz. Os pedidos foram todos recusados pelo Tribunal da Relação de Lisboa, mas a sua mera apresentação acaba por adiar o início da instrução do processo.

Sublinhe-se que a instrução tem de estar terminada até setembro, sob pena da maior parte dos arguidos serem libertados. Sendo que tal não se aplicará a Nuno Mendes, mais conhecido por Mustafá, que só foi detido há pouco mais de um mês, pelo que a questão do esgotamento do prazo de prisão preventiva não se coloca.