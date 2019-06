Um grupo de oito amigos arrendou um apartamento na Póvoa de Varzim para poderem descansar depois da noite que iria ser de festa, graças às celebrações de São Pedro, na Póvoa do Varzim. No entanto, a noite acabou da pior forma, com um dos jovens a ficar gravemente ferido, na sequência de uma queda.

O adolescente de 17 anos caiu desamparado do 16º andar até ao rés-do-chão, pelo espaço entre vãos das escadas interiores. Segundo o Correio da Manhã, o acidente ocorreu à frente dos amigos que não conseguiram evitar o pior.

Os Bombeiros da Póvoa de Varzim receberam o alerta às 06h39, quando os operacionais chegaram, a vítima estava no chão do piso térreo.

De acordo com o mesmo jornal, o grupo, regressado da noite de festa, subiu até ao apartamento que tinham arrendado no 16º andar, quando saíram para o patamar, o jovem decidiu debruçar-se sobre o corrimão, os amigos tentaram impedir que se pendurasse, depois terá perdido o equilíbrio e caiu. Os jovens ficaram em pânico e em choque, tendo o INEM acionado uma equipa de psicólogos para o local.

O rapaz foi levado em estado considerado muito grave por uma equipa da ambulância de suporte imediato de vida para o Hospital da Póvoa de Varzim. Acabou por ser transferido para o Hospital de São João, no Porto, devido à gravidade dos ferimentos.