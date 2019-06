O próprio presidente do IT faz parte deste grupo de trabalho, que não vincula, porém, aquele instituto público. O grupo de trabalho foi criado para apresentar soluções tecnológicas para as comunicações de emergência em Portugal, a partir de 1 de julho de 2021 – altura em que o contrato SIRESP termina. A ideia deste grupo é definir a tecnologia que deverá suportar a rede de comunicações e respetivos encargos.

E definir do ponto de vista técnico o modelo de desenvolvimento e gestão das comunicações de emergência. Este grupo vai ser presidido por Carlos Salema e está prevista a hipótese de convidar ou consultar personalidades ou entidades externas à esfera pública.