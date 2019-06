Numa altura em que a Europa está em estado de alerta devido ao calor, França atingiu esta sexta-feira a temperatura mais alta de sempre, com os termómetros a registar os 45.1 graus em Villevielle, no sul do país, pelas 15 horas.

Segundo o Le Parisien, que cita o Météo-France, serviço francês de meteorologia, esta temperatura superou o recorde de 12 de agosto de 2003, com uma marca de 44.1º graus em Saint-Christol-lès-Alès et Conqueyrac, no departamento de Gard.

De forma a evitar o pior, têm sido tomadas várias medidas de prevenção como criar salas de arrefecimento em edifícios municipais e instalar sprays de água nas ruas de Paris. Cerca de 4 mil escolas foram também encerradas.

Em resultado desta onda de calor, pelo menos três pessoas já morreram esta semana no sul de França. Registaram-se também vítimas mortais devido às temperaturas quentes em Espanha e Itália.